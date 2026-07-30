Расмуссен: Законопроект США о санкциях против России приведет к торговой войне с Китаем

Если президент США Дональд Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который поддержали в Сенате, то это приведет к новому витку «торговой войны» с Китаем. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, подполковник Вооруженных сил США в отставке Эрл Расмуссен.

В частности, эксперт раскритиковал попытку отгородиться от российских энергоресурсов и запретить их. По его словам, это следствие недальновидной политики США, которую они ранее неудачно опробовали на Китае. Он подчеркнул, что попытка обложить пошлинами в 100 процентов российско-китайскую торговлю лишь вызовет негативную реакцию Пекина.

«США и Европа много чего запрещают, но не предлагают взамен. Так что с экономической точки зрения это не лучшее решение. Это не заставит Индию и Китай покупать меньше российской нефти, а лишь оттолкнет их от западных держав. Это также нанесет удар по странам Глобального Юга, которые просто чаще начнут торговать с Пекином, так как он предлагает более качественные технологии и не предлагает ничего взамен», — резюмировал собеседник.

27 июля президент России Владимир Путин заявил, что рестрикции Запада против России стали рекордны как по их числу, так и по бесполезности. Глава государства подчеркнул, что Москва давно сталкивается с попытками ограничения со стороны Запада, но с 2022 года «русофобская машина была запущена на полный ход».