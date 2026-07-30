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08:02, 30 июля 2026 (обновлено: 08:04, 30 июля 2026)Россия

Назван залог мира на Украине

Константинов: Залогом установления мира на Украине станет смена власти в Киеве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marco Alpozzi / Globallookpress.com

Смена власти на Украине станет залогом мира, поскольку при нынешнем руководстве урегулирование конфликта невозможно. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«И причина в том, что без военного конфликта они жить не могут, так как нелегитимны. Только смена нынешнего киевского режима может стать залогом мира на Украине», — сказал он.

Константинов подчеркнул, что мирные договоренности должны быть надежным и учитывать национальные интересы и принципы безопасности России.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Киев не сможет достигнуть мира, пока страной руководит Владимир Зеленский. По ее словам, политик продолжает предлагать сценарии шоу вместо реальных политических стратегий.

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