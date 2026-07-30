Константинов: Залогом установления мира на Украине станет смена власти в Киеве

Смена власти на Украине станет залогом мира, поскольку при нынешнем руководстве урегулирование конфликта невозможно. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«И причина в том, что без военного конфликта они жить не могут, так как нелегитимны. Только смена нынешнего киевского режима может стать залогом мира на Украине», — сказал он.

Константинов подчеркнул, что мирные договоренности должны быть надежным и учитывать национальные интересы и принципы безопасности России.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Киев не сможет достигнуть мира, пока страной руководит Владимир Зеленский. По ее словам, политик продолжает предлагать сценарии шоу вместо реальных политических стратегий.