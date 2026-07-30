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09:05, 30 июля 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал Дудю преимущество жизни в России

Блогер Лебедев заявил, что журналист Дудь зарабатывал больше, если бы жил в России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал преимущество жизни в России для журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавшего из страны. Его блогер раскрыл в выпуске обзора новостей, доступном на платформе VK Видео.

Лебедев предположил, что благодаря монетизации на YouTube и рекламным интеграциям Дудь зарабатывает не меньше 30 миллионов рублей в год. «В любом случае, если бы он остался в России, получал бы гораздо больше», — заявил дизайнер.

Ранее Дудь рассказал об основном источнике заработка. По его словам, больше всего денег ему приносит монетизация на видеохостинге и реклама. Он также счел неверным утверждение о том, что в год зарабатывает около 500 тысяч долларов (примерно 38 миллионов рублей).

До этого Дудь пожаловался на проблемы с финансами. Он заявил, что в 2024 году столкнулся с нехваткой денег.

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