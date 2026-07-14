Дудь раскрыл основной источник заработка

Блогер Юрий Дудь назвал монетизацию YouTube и рекламу основными источниками заработка

Известный российский блогер и журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) назвал главный источник заработка. Постом на эту тему он поделился в Telegram-канале.

Дудь опубликовал видео, в котором журналистка Елизавета Осетинская (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявляет, что, по ее мнению, благодаря крупным пожертвованиям блогер зарабатывает около 500 тысяч долларов (38 миллионов рублей по текущему курсу) в год. Он опроверг эти предположения.

«Цифра (...) настолько не близка к правде, что я даже не знаю, как именно разводить руки», — написал Дудь. Блогер отметил, что его главным источником дохода являются монетизация YouTube и рекламные интеграции. Он также заявил, что его проект не смог бы существовать благодаря одним пожертвованиям зрителей.

Ранее Дудь рассказал, почему отказался от эмиграции в США. Блогер признался, что эта страна никогда не была ему близка.