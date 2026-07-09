Дудь объяснил отказ от эмиграции в США

Блогер Юрий Дудь отказался от эмиграции в США, поскольку эта страна ему не близка

Известный российский блогер и журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что отказался от эмиграции в США, поскольку эта страна ему не близка. О нежелании жить в Америке он рассказал в видео, опубликованном на YouTube.

По словам Дудя, когда он покидал Россию, то мог выбрать для переезда США, поскольку жить там было бы проще по документам, однако не стал этого делать. «Я очень уважаю какие-то части американской государственности: суды, свободу слова и все остальное, но как страна, устройство жизни, мне всегда она казалась и близко не идеальным местом», — объяснил блогер.

Он также описал Америку словами «не моя страна». В то же время Дудь заверил, что понимает значение США в масштабах мира, и ему интересно, как эта страна устроена.

Ранее Дудь пошутил над блогером Николаем Ефимовым, который признался, что только во взрослом возрасте узнал о вреде кока-колы. Дудь с иронией заявил, что его собеседника ждет много открытий.