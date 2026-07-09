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09:13, 9 июля 2026Интернет и СМИ

Дудь поиронизировал над узнавшим о вреде колы после переезда в США блогером

Журналист Дудь пошутил над блогером Ефимовым, узнавшим во взрослом возрасте о вреде колы
Маргарита Щигарева

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Известный российский журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) пошутил над блогером Николаем Ефимовым, который признался, что только во взрослом возрасте узнал о вреде кока-колы. Интервью опубликовано на YouTube-канале Дудя.

Ефимов отметил, что после переезда в США стал пользоваться специальным приложением, которое оценивает состав продуктов и по итогам присваивает оценку от нуля до ста. «Если там слишком много соли, жира, каких-то добавок, оно покажет ноль. Кока-кола — ноль из ста. Я вот когда делал ролик про еду, узнал, что кока-кола вредная, и перестал ее пить», — заявил блогер.

Дудь уточнил, действительно ли Ефимов только недавно узнал о вреде колы. «Если ты в районе тридцатки узнаешь, что кока-кола вредная, то я тебя поздравляю, у тебя будет столько открытий в жизни», — поиронизировал журналист. При этом он добавил, что сам постоянно делает разные открытия и не перестает удивляться миру.

Ранее сообщалось, что Дудь сдал сперму в Америке. Блогер узнал, что у него высокие показатели фертильности, и обрадовался этому.

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