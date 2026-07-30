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15:38, 30 июля 2026 (обновлено: 15:44, 30 июля 2026)Силовые структуры

Российский миллиардер и основатель «ЭФКО» задержан в Москве

В Москве правоохранители задержали миллиардера, основателя «ЭФКО» Кустова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В Москве силовики задержали миллиардера, основателя группы компаний «ЭФКО» Валерия Кустова. Эту информацию ТАСС подтвердили в правоохранительных органах.

Кустова подозревают в особо крупном мошенничестве. Следствие настаивает на его аресте. Фигурантом этого дела также является гендиректор «Эфко» Евгений Ляшенко, которого тоже задержали. В пресс-службе «ЭФКО» подтвердили задержание Кустова и некоторых других сотрудников компании.

О возможном задержании Кустова и Ляшенко стало известно в среду, 29 июля. Тогда эту информацию официально не подтвердили.

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