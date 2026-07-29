Названа возможная причина задержаний руководителей «ЭФКО»

Возможное задержание Кустова и Ляшенко из «ЭФКО» связали с мошенничеством

Двух руководителей группы компаний «ЭФКО» Валерия Кустова и Евгения Ляшенко могли задержать за мошенничество в сфере импортозамещения товаров. Такие подробности сообщает «Канал визионера» в Telegram.

По данным канала, за день до этого в ключевых офисах компании прошли оперативные мероприятия. В Воронеже, Москве, Тамани, Белгороде и Тольятти полиция и спецназ изымали документы и проверяли расходование государственных субсидий. При этом, по некоторым данным, уголовное дело в отношении компании не возбуждено.

О возможном задержании председателя совета директоров «ЭФКО» Валерия Кустова и генерального директора Евгения Ляшенко стало известно в среду, 29 июля. В самой компании эту информацию не подтвердили. Представители «ЭФКО» заявили, что продолжают работать в штатном режиме.

Компания «ЭФКО» — крупный масложировой холдинг. Она входит в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса. В частности, компании принадлежат марки «Слобода» и Altero.

