Гоблин назвал одно действие Трампа на встрече с Зеленским плевком в физиономию

Пучков назвал плевком в физиономию отказ Трампа встретить Зеленского по прибытии в США

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в США. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он назвал одно действие президента США Дональда Трампа плевком в физиономию украинскому коллеге.

Гоблин счел проявлением неуважения тот факт, что Зеленского не встретили по прибытии в США, а именно не отправили для его встречи кортеж к самолету. «Если ты президент и тебе ничего не прислали, это просто плевок в физиономию», — заявил Пучков.

Он также предположил, что подобным поведением Трамп мог продемонстрировать, что считает Зеленского нелегитимным главой государства, так как на Украине не проводились президентские выборы.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз также обратил внимание на то, что Трамп не встретил Зеленского. Боуз отметил, что президент США игнорирует украинского коллегу.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась 28 июля в Белом доме. Отмечалось, что президент Украины зашел в резиденцию американского лидера не через парадный, а через боковой вход. Переговоры глав государств продлились около часа.