Боуз обратил внимание на «гостеприимство» Трампа при встрече Зеленского в США

Журналист Боуз: Трамп не встретил Зеленского по прибытии в США

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что американский президент Дональд Трамп не встретил лидера Украины Владимира Зеленского по прибытии в США. Об этом он написал в соцсети Х.

«Он уже его игнорирует. Нас ждут интересные события, ребята», — отметил Боуз.

Ранее также Боуз отмечал, что заявление нового премьер-министра Великобритании Эндрю Бернема о поддержке Украины свидетельствует о новой жертве «проклятия» украинского лидера.

Помимо этого, ирландский журналист раскритиковал киевский режим за отказ от российского предложения по передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке.