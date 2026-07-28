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14:43, 28 июля 2026 (обновлено: 14:54, 28 июля 2026)Интернет и СМИ

Боуз обратил внимание на «гостеприимство» Трампа при встрече Зеленского в США

Журналист Боуз: Трамп не встретил Зеленского по прибытии в США
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что американский президент Дональд Трамп не встретил лидера Украины Владимира Зеленского по прибытии в США. Об этом он написал в соцсети Х.

«Он уже его игнорирует. Нас ждут интересные события, ребята», — отметил Боуз.

Ранее также Боуз отмечал, что заявление нового премьер-министра Великобритании Эндрю Бернема о поддержке Украины свидетельствует о новой жертве «проклятия» украинского лидера.

Помимо этого, ирландский журналист раскритиковал киевский режим за отказ от российского предложения по передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке.

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