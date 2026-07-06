Отказ Киева забрать тела солдат ВСУ из Константиновки привел в шок Боуза

Боуз возмутился отказом Киева забрать тела солдат ВСУ из Константиновки

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал киевский режим за отказ от российского предложения по передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке. Об этом он написал в соцсети Х.

«Ничего для семей. Ничего для погибших. Лишь только мясо для мясорубки Зеленского. Чистое зло», — заявил журналист.

Боуз заявлял, что массированная атака Вооруженных сил (ВС) на военные и инфраструктурные объекты является ответом Москвы на действия украинского лидера Владимира Зеленского.

Боуз также раскритиковал главу эстонского МИД Маргуса Цахкну за его слова об украинских ударах по российской территории.