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18:21, 6 июля 2026Интернет и СМИ

Отказ Киева забрать тела солдат ВСУ из Константиновки привел в шок Боуза

Боуз возмутился отказом Киева забрать тела солдат ВСУ из Константиновки
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Iryna Rybakova / Ukraine's 93rd Mechanized Brigade via AP

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал киевский режим за отказ от российского предложения по передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке. Об этом он написал в соцсети Х.

«Ничего для семей. Ничего для погибших. Лишь только мясо для мясорубки Зеленского. Чистое зло», — заявил журналист.

Боуз заявлял, что массированная атака Вооруженных сил (ВС) на военные и инфраструктурные объекты является ответом Москвы на действия украинского лидера Владимира Зеленского.

Боуз также раскритиковал главу эстонского МИД Маргуса Цахкну за его слова об украинских ударах по российской территории.

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