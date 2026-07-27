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14:49, 27 июля 2026 (обновлено: 15:15, 27 июля 2026)Россия

В России назвали способ снизить вероятность третьей мировой войны

Журавлев: Уничтожение производства БПЛА в Европе снизит риск третьей мировой войны
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Уничтожение заводов по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Европе снизит риск начала третьей мировой войны. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, его слова приводит News.ru.

Он пояснил, что бороться нужно с первопричиной, так как большую часть дронов и комплектующих к ним производят в Евросоюзе. Парламентарий также призвал сделать эти предприятия законными целями для Вооруженных сил (ВС) России.

«Считаю, что таким точечным уничтожением этого производства БПЛА мы не провоцируем конфликт с НАТО, а, наоборот, снижаем вероятность начала третьей мировой. Иначе мы будем наблюдать, как над нашей страной будут роиться вражеские дроны в таком количестве, что наша ПВО будет не в состоянии их сбить», — заключил он.

Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что завод в Германии, на котором производятся дроны для поставок на Украину, — это законная цель для ВС России.

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