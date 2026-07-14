В Крыму рассказали о законной цели Минобороны России в Германии

Константинов назвал немецкий завод по производству дронов законной целью МО РФ

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что завод в Германии, на котором производятся дроны для поставок на Украину, — это законная цель Минобороны России. Его слова приводит ТАСС.

«Посредством производства дронов они убивают русских людей, и этот завод уже по любым международным нормам является законной целью для российских военных», — сказал Константинов, добавив, что в Германии должны это понимать.

Он также подчеркнул, что новая волна военной помощи Киеву от Берлина лишь приведет к эскалации конфликта.

Ранее газета The New York Times сообщала, что на юге Германии работает секретный завод компании Helsing SE, производящий дроны для Вооруженных сил Украины.