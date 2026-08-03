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15:18, 3 августа 2026 (обновлено: 15:30, 3 августа 2026)Авто

Названы самые популярные у россиян дорогие машины с пробегом

Среди люксовых машин с пробегом россияне предпочитают Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini
Марина Аверкина

Фото: Unsplash

За первые шесть месяцев 2026 года состоятельные покупатели в России приобрели 1240 машин класса «люкс» с пробегом. Этот показатель оказался всего на 0,4 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 1245 таких машин, пишет «Автостат».

Лидерство среди брендов уверенно удерживает Bentley. На долю этой марки пришлось 37 процентов от общего числа проданных подержанных люксовых автомобилей (455 единиц). Почти столько же машин суммарно реализовали два других производителя: Rolls-Royce с результатом 238 автомобилей и Lamborghini, которая разошлась тиражом в 207 экземпляров. Кроме того, за отчетный период россияне приобрели 184 подержанных Maserati, 126 автомобилей Ferrari и 30 машин марки Aston Martin.

Самыми востребованными моделями на вторичном рынке в первом полугодии стали Bentley Continental GT (228). Второе место занял Lamborghini Urus (158), а третье — Bentley Bentayga (118).

Подводя итоги июньских продаж, эксперты указали, что россияне в этом месяце купили 220 подержанных люксовых автомобилей, что на 4,8 процента меньше, чем было реализовано в июне 2025 года.

Ранее стало известно, что Ульяновский автомобильный завод решил официально присвоить семейству СГР (старый грузовой ряд) легендарное прозвище «Буханка». В пресс-службе предприятия уточнили, что в технических документах сохранятся заводские индексы моделей. Производитель уже начал процедуру регистрации нового товарного знака «Буханка».

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