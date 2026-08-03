Певица Жасмин приседала с гирей ради похудения на 15 килограммов

Российская певица Жасмин раскрыла секрет похудения на 15 килограммов. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

48-летняя знаменитость отметила, что ради стройности тренировалась три-четыре раза в неделю. В программу входили десять упражнений, в том числе гиперэкстензия, подтягивания в гравитроне, приседания плие с гирей и ягодичный мостик в тренажере.

Также артистка заявила, что питается по советам нутрициолога, но не позволяет себе голодать и не отказывается от любимых продуктов.

«Тело каждого человека индивидуально — каждому подойдет свой формат питания и тренировок. Конечно, всем нам хочется быть красивыми, молодыми и подтянутыми, главное — оставаться здоровой, счастливой и полной сил на этом пути», — заключила звезда.

В июле звезда сериала «Универ», российская актриса театра и кино Наталья Рудова также раскрыла секрет похудения.