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15:23, 29 июля 2026Ценности

43-летняя звезда «Универа» раскрыла секрет похудения

Актриса Наталья Рудова заявила об отказе от ужина ради похудения
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова раскрыла секрет похудения. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя звезда сериала «Универ» ответила на вопросы подписчиков. В том числе она рассказала, как действует после набора веса. Так, по словам знаменитости, ради похудения она отказывается от ужина и занимается спортом.

«Не ем после четырех [часов дня], мне подходит. Если хочу, раз в неделю могу поужинать. Спорт три раза в неделю», — заявила Рудова.

Ранее в июле похудевшая на 25 килограммов российская актриса, участница команды КВН «Парма» Светлана Пермякова восхитила фанатов фото в купальнике.

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