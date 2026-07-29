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Силовые структуры
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16:24, 29 июля 2026 (обновлено: 16:33, 29 июля 2026)Силовые структуры

Адвокат раскрыл последствия для продолжающих использовать Telegram россиян

Адвокат Чанышев: Уголовное дело в отношении Дурова не означает запрета мессенджера
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Уголовное дело в отношении сооснователя мессендежра Telegram Павла Дурова не запрещает пользоваться им россиянам. Об этом ТАСС заявил адвокат, председатель коллегии «Адвокат Премиум» Тимур Чанышев.

По его словам, для пользователей правовая ситуация не изменилась. Они все так же могут устанавливать Telegram, регистрировать аккаунты, вести переписку и пользоваться законными каналами. Факт предъявления обвинения Дурову не запрещает мессенджер, подчеркнул эксперт. Наличие аккаунта или канала не является преступлением — ответственность наступает за умышленные действия.

29 июля стало известно, что Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, он объявлен в международный розыск — об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В спецслужбе отметили, что Telegram не удалил многочисленные каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами для совершения преступлений, что привело к жертвам и многомиллиардному ущербу. При этом о претензиях ФСБ к Дурову СМИ сообщали еще в начале 2026 года: тогда сообщалось, что спецслужба расследует действия основателя мессенджера Telegram в рамках уголовного дела о содействии терроризму.

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