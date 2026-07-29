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17:13, 29 июля 2026 (обновлено: 17:29, 29 июля 2026)Экономика

В Индии подорожала российская нефть

Reuters: Разрыв между стоимостью российской Urals и нефтью марки Brent резко сократился
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Cтоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals выросла благодаря повышению спроса в Индии на фоне нового обострения конфликта на Ближнем Востоке. О подорожании со ссылкой на ряд собственных источников сообщает Reuters.

Отмечается, что на этой неделе скидки на Urals с ближайшей датой поставки сократились до 1-2 долларов за баррель по отношению к Brent, хотя в начале месяца они достигали 10 долларов, вернувшись к уровням конца зимы.

«Индийские НПЗ в этом году закупают большие объемы российской нефти, поскольку она хорошо зарекомендовала себя за счет стабильных поставок», — сказал один из собеседников агентства.

Тем временем, стоимость Brent после небольшой паузы вновь поднялась выше 90 долларов за баррель на фоне новых угроз президента США Дональда Трампа, пообещавшего наносить по Ирану удары «без пощады».

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