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18:20, 29 июля 2026 (обновлено: 18:25, 29 июля 2026)Из жизни

Мужчина нашел бутылку с жутким посланием из 1973 года

В США мужчина нашел в болоте бутылку с детским посланием 53-летней давности
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: 6abc Philadelphia / YouTube

В штате Нью-Джерси, США, эколог-активист Джон Каутерман убирал на болотах и нашел бутылку с жутким посланием 53-летней давности. Об этом сообщает NJ.com.

Внутри лежала рукописная записка, датированная 20 августа 1973 года. Она была подписана девятилетней Лори Блэр Браун.

Пожалуйста, сообщите моей семье, что банда безжалостных ловцов губок заставляет меня нырять за губками в водах, кишащих акулами!

текст послания

В конце записки девочка просила связаться с ее семьей и даже оставила домашний адрес. По словам Каутермана, он сразу понял, что это детский розыгрыш. Мужчине стало любопытно связаться с отправителем послания.

Поиски привели его к некрологу Браун. Оказалось, что ее не стало в Балтиморе в 2017 году. Тогда женщине было 52 года. Каутерман решил не сдаваться и вскоре вышел на старшую сестру Браун — Эллисон Спенсер.

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Спенсер рассказала, что записка была написана ею под диктовку сестры во время семейного отпуска. Это было частью их игры. «Моя сестра, очень творческий и необычный человек, обладала прекрасным чувством юмора», — отметила женщина.

Каутерман вернул ей послание. «Когда мы это писали, она (Браун — прим. «Ленты.ру») была совершенно уверена, что бутылку найдут, так что, думаю, сейчас она бы сказала: "Я же говорила"», — добавила Спенсер.

Ранее сообщалось, что в Канаде женщина нашла у себя в саду запечатанную бутылку с запиской, которая оказалась не проклятием, а добрым посланием. Внутри было пожелание: «Пусть этот клочок земли приносит тебе радость. Пусть птицы, олени, еноты и другие создания возвращаются и добавляют удовольствия от природы».

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