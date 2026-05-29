Женщина нашла у себя в саду загадочную записку в бутылке

В Канаде женщина нашла в саду бутылку с добрым пожеланием

В Канаде женщина нашла у себя в саду запечатанную бутылку с запиской, которая оказалась не проклятием, а добрым посланием. Об этом сообщает CTV News.

Жюли Вале готовила грядку к посадке, когда наткнулась на бутылку с пробкой. Внутри оказался свернутый лист бумаги, перевязанный бечевкой. Поначалу женщина испугалась — знакомый посоветовал не открывать бутылку, поскольку такая находка, по народным поверьям, может быть связана с проклятием. Однако, подумав сутки, она все же вскрыла бутылку.

Вместо проклятия в записке оказалось пожелание: «Пусть этот клочок земли приносит тебе радость. Пусть птицы, олени, еноты и другие создания возвращаются и добавляют удовольствия от природы». Вале призналась, что в тот период не была уверена в своих жизненных решениях, и найденная записка стала для нее знаком. Она особенно оценила, что автор послания описывал тех животных, которых она часто видит из своего окна, — птиц, оленей, енотов и даже речную выдру, которая пугает ее кота.

Предположив, что записку оставила женщина, которая жила в доме до нее, Вале опросила соседей, но личность отправителя установить не удалось. Теперь она вставила послание в рамку и последовала совету из записки — «найти стул и чашку чая и поднять тост за жизнь».

Ранее сообщалось, что житель Шотландии Майк Скотт нашел бутылку с посланием во время прогулки с собаками. Записка была написана на французском языке в августе 2024 года.