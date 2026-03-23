Мужчина нашел на берегу бутылку с посланием из другой страны

В Шотландии мужчина нашел на берегу бутылку, выпущенную в воду в Канаде

Житель Шотландии Майк Скотт нашел бутылку с посланием во время прогулки с собаками. Об этом пишет UPI.

Скотт рассказал, что выгуливал питомцев на побережье. Один из них побежал ближе к воде и вытащил на берег бутылку. Внутри мужчина нашел пластиковый пакет, в котором лежало письмо на французском языке.

Автор послания Энни Чейссон писала, что выпустила эту бутылку в воду в августе 2024 года. Тогда она путешествовала на пароме от острова Принца Эдуарда до острова Мадлен, Канада. В письме Чейссон призывала связаться с ней в социальных сетях.

По словам Скотта, его жена нашла аккаунт Чейссон и написала ей, но та пока не ответила. Женщина обратила внимание, что отправительница бутылки давно не была в сети.

Ранее сообщалось, что в Австралии нашли письмо в бутылке, которое два солдата Первой мировой войны отправили в 1916 году с корабля. Один из них писал, что у него все в порядке и еда на борту была хорошей, кроме одного блюда, которое «пришлось похоронить в море».

