17:43, 23 марта 2026

Мужчина нашел на берегу бутылку с посланием из другой страны

В Шотландии мужчина нашел на берегу бутылку, выпущенную в воду в Канаде
Юлия Юткина
Фото: VGV MEDIA / Shutterstock / Fotodom

Житель Шотландии Майк Скотт нашел бутылку с посланием во время прогулки с собаками. Об этом пишет UPI.

Скотт рассказал, что выгуливал питомцев на побережье. Один из них побежал ближе к воде и вытащил на берег бутылку. Внутри мужчина нашел пластиковый пакет, в котором лежало письмо на французском языке.

Автор послания Энни Чейссон писала, что выпустила эту бутылку в воду в августе 2024 года. Тогда она путешествовала на пароме от острова Принца Эдуарда до острова Мадлен, Канада. В письме Чейссон призывала связаться с ней в социальных сетях.

Материалы по теме:
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией» Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией»Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
18 июля 2020
Уплыл в никуда. Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Уплыл в никуда.Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
13 мая 2021

По словам Скотта, его жена нашла аккаунт Чейссон и написала ей, но та пока не ответила. Женщина обратила внимание, что отправительница бутылки давно не была в сети.

Ранее сообщалось, что в Австралии нашли письмо в бутылке, которое два солдата Первой мировой войны отправили в 1916 году с корабля. Один из них писал, что у него все в порядке и еда на борту была хорошей, кроме одного блюда, которое «пришлось похоронить в море».

    Два ключевых порта России приостановили экспорт нефти. Ночью один из них атаковали беспилотники

    Парикмахер назвала самую раздражающую привычку клиентов

    Победа «Зенита» принесла россиянину 2,7 миллиона рублей

    Назван главный переговорщик Ирана с США

    Россиян научили проверять подлинность автозапчастей

    В России ответили на заявление Рютте об одном желании Зеленского

    Число стран — покупателей российской пшеницы снова упало

    Мужчина нашел на берегу бутылку с посланием из другой страны

    Сын Бари Алибасова рассказал о деменции отца

    Автосервисы оценили идею маркировки запчастей в России

    Все новости
