05:31, 12 мая 2026

Инфекционист назвала главную опасность хантавируса

Юлия Сычева
Фото: Hannah McKay / Reuters

Хантавирусы — это большое семейство вирусов, главными переносчиками которых являются обычные мыши и крысы, но чтобы заразиться, не обязательно контактировать с животным напрямую, рассказала врач-инфекционист «Клиники Екатерининская» Наталья Шведова. Комментарий она дала «Ленте.ру».

Врач рассказала, что для заражения хантавирусом достаточно просто вдохнуть пыль с частицами высохших выделений грызунов, например, подметая пол в гараже, подвале или дачном доме после зимы. Также вирус можно подхватить, съев продукты, по которым бегали грызуны, уточнила она.

«В России и Европе хантавирусы чаще всего вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом — тяжелое заболевание, которое разрушает сосуды и бьет по почкам. Главная опасность вируса — в его скрытности. Инкубационный период может длиться до месяца, а первые симптомы легко спутать с обычным гриппом: резко повышается температура, появляется слабость и ломота в теле», — рассказала Шведова.

Если списать все на простуду и вовремя не обратиться к врачу, то уже через пару дней состояние может стать критическим Смертность от этой лихорадки достигает 40 процентов

Наталья Шведоваинфекционист

По информации эксперта, в масштабах России счет заболевших идет на тысячи: в 2024 году было зафиксировано около 3400 случаев. При этом вакцины от хантавируса не существует, а специфическое лечение сильно ограничено, сказала Шведова. Врач посоветовала защищать еду от мышей, тщательно мыть фрукты и овощи, а в помещении, где могли быть грызуны, обязательно надевать маску или респиратор и тщательно мыть руки после уборки.

В Роспотребнадзоре заявили, что хантавирус не опасен для россиян. Заражение может произойти от грызуна к человеку, проявившись в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), которая от человека к человеку не передается.

