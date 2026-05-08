16:47, 8 мая 2026

В Роспотребнадзоре оценили опасность не имеющего вакцины смертельного вируса для россиян

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Borja Suarez / Reuters

Хантавирус Андес, вспышка которого произошла на круизном лайнере MV Hondius, не опасен для россиян. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Ленту.ру» из Роспотребнадзора.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что на круизном лайнере MV Hondius могла произойти вспышка смертельного вируса Андес, вакцины от которого не существует. Сейчас специалисты ждут результатов анализов из Южноафриканского национального института по контролю за заболеваниями (NICD).

В федеральной службе пояснили, что хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХПС), вызываемый хантавирусом Андес, встречается в Северной и Южной Америке, где есть условия для его распространения. «Для россиян этот вирус не опасен. В редких случаях он может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку при близком и длительном контакте», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

На территории России также есть очаги хантавирусных инфекций. Заражение может произойти от грызуна к человеку, проявившись в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которая от человека к человеку не передается. «По заключению экспертов Роспотребнадзора, вероятность того, что хантавирусы, вызывающие ГЛПС, начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, крайне низкая», — заверили в санитарной службе.

Как сообщил научный руководитель центра НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, на разработку вакцины от хантавируса в России может уйти около 1,5 года. По его словам, пока такие разработки не проводились, так как для них требуется существенное финансирование, а потребительский спрос на рынке пока невелик.

