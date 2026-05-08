08:45, 8 мая 2026

Назван срок разработки вакцины от хантавируса в России

Гинцбург: Разработка вакцины от хантавируса в России может занять около 1,5 лет
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Чтобы разработать вакцину от хантавируса в России, потребуется около 1,5 года, так как ученые располагают необходимыми для этого знаниями. Такой срок назвал в разговоре с «Известиями» научный руководитель центра Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он указал, что пока такие разработки не проводились, так как для них требуется существенное финансирование, а потребительский спрос на рынке пока невелик. «Возможно, вспышка на дорогостоящим круизном лайнере [MV Hondius] заставит обратить внимание на эту проблему и будут выделены деньги для создания системы вакцинации хотя бы по эпидпоказаниям», — предположил ученый.

Гинцбург добавил, что вакцина должна противостоять сразу пяти-семи наиболее распространенным антигенным штаммам, но чтобы их выявить, надо провести исследования.

«Технология вирусоподобных частиц уже была успешно применена для вакцины от ротавирусов. Это подход можно использовать для создания вакцины против хантавируса», — заключил специалист.

Вспышка редкого, но опасного заболевания — хантавируса — произошла на круизном лайнере, который в апреле 2026 года путешествовал по Атлантике. Ученые знают о большом количестве хантавирусов, но лишь немногие из них провоцируют тяжелые заболевания у людей и нарушают работу внутренних органов.

