09:40, 1 июня 2026

Российские миллиардеры стали еще богаче

BBI: Состояние богатейших бизнесменов России выросло на $21,8 млрд с начала года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Q world / Shutterstock / Fotodom

С начала года суммарное состояние богатейших предпринимателей России увеличилось почти на 22 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные обновленного рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Соответствующий индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В списке представлены 500 богатейших бизнесменов, из них 20 человек — граждане России.

С января совокупное состояние последних выросло в общей сложности на 21,8 миллиарда долларов, до 320,8 миллиарда. Самым богатым предпринимателем из России к началу июня стал генеральный директор «Севергрупп» Алексей Мордашов. За первые пять месяцев 2026 года его состояние увеличилось на 3,66 миллиарда долларов и достигло 29,9 миллиарда.

В топ-3 самых богатых российских бизнесменов также вошли один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин (плюс 1,94 миллиарда долларов, до 28,3 миллиарда) и глава «Новатэка» Леонид Михельсон (плюс 4,15 миллиарда долларов, до 27,8 миллиарда). Пятерку лидером замкнули основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко (плюс 5,63 миллиарда долларов, до 24,6 миллиарда) и владелец НЛМК Владимир Лисин (минус 198 миллионов долларов, до 23,5 миллиарда).

Состояние богатейших российских бизнесменов растет вопреки масштабным западным санкциям. Пик прироста капитала эксперты зафиксировали в январе 2026 года. Тогда прирост совокупного состояния крупнейших отечественных предпринимателей оказался сопоставим с динамикой за весь 2025-й. Несмотря на это, до лидера рейтинга — Илона Маска — российским миллиардерам еще крайне далеко. Состояние главы SpaceX к началу лета достигло 735 миллиардов долларов.

