Состояние российских миллиардеров взлетело с начала года

BBI: Российские миллиардеры стали богаче на 19 миллиардов долларов с начала года

С начала года совокупное состояние 20 богатейших российских предпринимателей увеличилось на 19,4 миллиарда долларов, до 318,48 миллиарда. Об этом со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) сообщает РИА Новости.

Первую строчку за собой по итогам месяца с результатом 29,9 миллиарда долларов (плюс 3,46 миллиарда) сохранил один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин.

Далее идут основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов с капиталом 27,5 миллиарда долларов (плюс 1,28 миллиарда) и совладелец газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон (25,6 миллиарда долларов, плюс 1,93 миллиарда). Также в первую пятерку вошли бенефициар НЛМК Владимир Лисин и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.

Ранее сообщалось, что по итогам всего 2025 года состояние самых богатых россиян увеличилось на 23,8 миллиарда долларов, то есть уже за январь 2026-го их совокупный результат приблизился к полученному за минувшие 12 месяцев.

Особенно перелом тренда заметен на фоне того, что итогам второго полугодия 2025 года их состояние опустилось на 800 миллионов долларов, так как в первые шесть месяцев прошлого года их состояния выросли на 24,6 миллиарда долларов.

Самым богатым бизнесменом планеты с результатом 676 миллиардов долларов остается Илон Маск. По состоянию на начало февраля он опережает своего ближайшего преследователя Ларри Пейджа более чем в два раза.