Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:58, 1 июля 2025Экономика

Состояние российских богачей выросло почти на 25 миллиардов долларов

BBI: Российские миллиардеры с начала года разбогатели на 24,6 миллиарда долларов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В первом полугодии 2025 года состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 24,6 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные индекса миллиардеров, который ведет Bloomberg, сообщает ТАСС.

Лучше всего полугодие провел президент «Норникеля» Владимир Потанин, стоимость его активов выросла на 3,83 миллиарда долларов, до 31,7 миллиарда. Следом идет акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов, доход которого составил 3,17 миллиарда долларов, а состояние на конец июня — 16,4 миллиарда.

Хуже всего из богатейших россиян ситуация складывается у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина, состояние которого сократилось на 1,68 миллиарда долларов, до 24,1 миллиарда.

Для расчета индекса его составители учитывают стоимость акций компании, в которых миллиардеры владеют долями, или сравнимые параметры. Рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира, в настоящее время в него входит 21 гражданин России. Их общее состояние июля составляет 316,74 миллиарда долларов.

Потанин также остался богатейшим бизнесменом России. Второе место занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (26,7 миллиарда долларов), а третье — основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов (24,7 миллиарда). Лисин остался на четвертом месте, а пятым с результатом 23,7 миллиарда долларов идет совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон.

По итогам прошлого года самым разбогатевшим российским миллиардером стал Мордашов. По оценке Bloomberg, его состояние выросло на 4,43 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Так страшно!» Тяжелые дроны ВСУ атаковали предприятие в Ижевске. Мощный пожар попал на видео

    В атакованном дронами ВСУ Ижевске отменили массовые мероприятия

    Появились кадры с бегущими от падающего тяжелого дрона ВСУ жителями Ижевска

    Россиянки назвали необходимые вещи для уверенности в себе

    На кладбище жену бойца СВО попросили сдать тело мужа обратно в морг по одной причине

    Украинских военных начнут готовить к борьбе с БПЛА

    В США впечатлились российским «всевидящим монстром»

    Российский дипломат объяснила попытки Германии показать зубы

    Российская бюджетная авиакомпания запустила распродажу билетов

    Людям с высоким индексом массы тела указали на надежный способ похудеть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости