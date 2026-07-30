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08:00, 30 июля 2026 (обновлено: 08:02, 30 июля 2026)Мир

Стало известно о разногласиях в команде Трампа по Ирану

WSJ: Купер и Кейн разошлись во взглядах на военную кампанию против Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

В администрации президента США Дональда Трампа возникли разногласия относительно дальнейшей военной кампании против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

По данным издания, глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер выступал за расширение авиаударов, тогда как председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Дэн Кейн призывал учитывать риск истощения американских запасов систем противовоздушной обороны (ПВО).

Источники газеты утверждают, что Купер считал массированные удары способными существенно ослабить ракетный потенциал Ирана и снизить его возможности для ответных атак. Его позицию, как отмечается, поддерживал глава Пентагона Пит Хегсет.

Ранее сообщалось, что глава Центрального командования подготовил план воздушной кампании против Ирана. The Wall Street Journal подчеркнула, что «жесткая» воздушная операция США может продлиться до двух недель.

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