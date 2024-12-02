Назван самый разбогатевший в 2024 году россиянин

РИА Новости: больше других миллиардеров из РФ в 2024 году разбогател Мордашов

Самым разбогатевшим в 2024 году российским миллиардером согласно актуальным данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) является владелец контрольного пакета ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам, состояние выросло более чем на 4,43 миллиарда долларов, достигнув 25,3 миллиарда, что позволило ему подняться с четвертой на вторую строчку в списке самых богатых граждан РФ. Возглавляет его акционер «Лукойла» Вагит Алекперов, также поднявшийся на два пункта (ранее был третьим). С 27,5 миллиарда долларов он занимает 70-ю позицию в мировом топ-500 богачей (Мордашов 77-й).