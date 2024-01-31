Социологи составили портрет богатейших россиян

Эксперты ВШЭ назвали отличительные черты российских миллиардеров

Социологи назвали отличительные черты и составили портрет богатейших российских миллиардеров — в основном среди них мужчины из хороших семей, получившие образование в московских вузах и заработавшие свое состояние в топливно-энергетической, финансовой или промышленной сфере. Об этом со ссылкой на исследование ученых центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светланы Мареевой и Екатерины Слободенюк пишет РБК.

Авторы статьи «Сверхбогатые в России: состав и динамика группы» в журнале «Мир России» изучили биографические данные 379 человек — всех бизнесменов, кто хотя бы раз попадал в российский список Forbes в период с 2004 по 2021 год. Эксперты заявили, что эта группа россиян остается «слабо изученной», а список лиц, входящих в рейтинг богатейших миллиардеров страны из года в год обновляется очень мало — доля новичков в последние годы достигает только 3 процентов.

Социологи выяснили, что даже в такой узкой группе россиян наблюдается неравенство по уровню богатства. Среднее состояние бизнесменов из списка Forbes в 2011 году составляло 2,5 миллиарда долларов, при этом три четверти богатейших бизнесменов владели богатством меньше этой суммы (до 2 миллиардов). В 2021 году среднее состояние выросло до 3,3 миллиарда долларов, при этом доля наименее богатых сократилась до 64 процентов. Среди 110 человек в списке 2023 году у половины состояние меньше 2,5 миллиарда долларов, и лишь 14 человек могут похвастаться капиталом более 10 миллиардов.

Из-за слабой обновляемости списка средний возраст российских миллиардеров со временем растет — с 50 лет в 2011 году до 58 в 2021-м. Подавляющее большиство сверхбогатых граждан страны (90 процентов) имеют высшее образование, а каждый четвертый — несколько дипломов или ученую степень. Чаще всего бизнесмены получают не гуманитарное, а естественно-научное, а выбирают для учебы вузы Москвы и Санкт-Петербурга. При этом треть богатейших миллиардеров родом не из столиц.

Хорошо образованы были и большинство родителей российских бизнесменов, чаще всего старшие члены семьи миллиардеров трудились в отраслях науки, образования и культуры, а также в промышленности или топливно-энергетическом комплексе. Интересно, что для своих детей представители списка Forbes предпочитают образование за рубежом, в 2011 году таких было 64 процента, в 2021 — уже 69 процентов.

Доля женщин в российском списке богатейших людей растет крайне медленно. Если в рейтинге 2011 года среди 200 человек была только одна женщина (0,5 процента), то к 2021 году их стало семь (3,5 процента). «Таким образом, высокий гендерный дисбаланс сохраняется и является отличительной особенностью группы, но "золотые двери" в последние годы для женщин все же приоткрылись», — говорится в материалах исследования. Примерно в половине случаев женщины заработали состояние самостоятельно, другие же получили капитал от родственников мужчин — при разводе или в качестве наследства.

По данным консалтинговой компании Henley & Partners, в период с 2013 года по декабрь 2023-го число долларовых миллионеров в России снизилось на 24 процента. По состоянию на декабрь 2023 года, в России проживали в общей сложности 68,4 тысячи долларовых миллионеров и 43 тысячи долларовых миллиардеров. Кроме того, в стране находились 409 человек с состоянием более 100 миллионов долларов.