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13:56, 30 января 2024Экономика

Количество долларовых миллионеров в России резко упало

Henley & Partners: число долларовых миллионеров в РФ упало на 24 % с 2013 года

Фото: rafastockbr / Shutterstock / Fotodom

В период с 2013 года по декабрь 2023-го число долларовых миллионеров в России резко сократилось. За 10 лет их количество в стране снизилось на 24 процента, сообщается на сайте консалтинговой компании Henley & Partners.

По состоянию на декабрь 2023 года, в России проживали в общей сложности 68,4 тысячи долларовых миллионеров и 43 тысячи долларовых миллиардеров. Кроме того, в стране находились 409 человек с состоянием более 100 миллионов долларов, уточняется в совместном с аналитиками New World Wealth исследовании.

В рейтинге стран БРИКС с наибольшим числом долларовых миллионеров Россия расположилась на пятой строчке. Лидером списка стал Китай, где, по состоянию на декабрь 2023-го, проживали 862,4 тысячи долларовых миллионеров. На втором месте по этому показателю оказалась Индия (326,4 тысячи), а топ-3 замкнули Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ, 116,5 тысячи). Четвертую строчку заняла Бразилия с результатом в 82,4 тысячи долларовых миллионеров.

Резкое снижение числа долларовых миллионеров в России за последние десять лет могло быть связано с их массовым отъездом из страны в 2022 году. Тогда РФ покинули в общей сложности 8,5 тысячи состоятельных граждан. По этому показателю Россия заняла второе место среди стран БРИКС, уступив лидерство только Китаю, откуда уехали 10,8 тысячи долларовых миллионеров.

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      Анатолий Акулов
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