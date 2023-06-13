Раскрыто число покинувших Россию долларовых миллионеров

H&P и New World Wealth: в 2022 году Россию покинули 8,5 тысячи долларовых миллионеров

Швейцарская компания Henley & Partners (H&P) и южноафриканская New World Wealth в совместном докладе о миграции состоятельных граждан в мире раскрыли число долларовых миллионеров, покинувших Россию в 2022 году. Их оказалось 8,5 тысячи — страна заняла второе место по оттоку миллионеров.

Лидером по этому показателю стал Китай — за год оттуда уехали около 10,8 тысячи состоятельных граждан. При этом по числу прибывших миллионеров на первом месте оказались ОАЭ (плюс 5,2 тысячи человек). Именно такую ситуацию аналитики H&P и New World Wealth предсказывали в прошлогоднем отчете — реальные цифры по этим двум странам не сильно разошлись с прогнозными.

Что касается России, то число уехавших из страны долларовых миллионеров оказалось почти вдвое меньше, чем ожидали эксперты. В отчете за второй квартал 2022 года аналитики компании предсказывали, что из страны уедет не менее 15 тысяч состоятельных жителей, то есть около 15 процентов от их общего числа на конец 2021 года. В комментарии «Коммерсанту» представители Henley & Partners объяснили, что реальный показатель оказался меньше из-за закрытия многих программ инвестиционного гражданства и резидентства для россиян, санкций, а также «страновых механизмов, усложнявших переезд заметных состоятельных людей».

Кроме России и Китая, в пятерку лидеров по оттоку миллионеров также вошли Индия (минус 7,5 тысячи человек), Гонконг (минус 2,4 тысячи) и Бразилия (минус 1,8 тысячи). Наибольший приток таких граждан, помимо ОАЭ, был отмечен в Австралии (плюс 3,8 тысячи), Сингапуре (плюс 2,9 тысячи), Швейцарии (плюс 2,2 тысячи) и США (плюс 1,5 тысячи).

В текущем докладе Henley & Partners и New World Wealth предсказывают, что лидерство по оттоку миллионеров в этом году сохранит Китай, потеряв 13,5 тысячи из них. Из России, как ожидается, уедут 3 тысячи человек, и страна переместится на четвертое место. Ее опередят Индия (минус 6,5 тысячи) и Великобритания (минус 3,2 тысячи).

В начале мая Bloomberg опубликовало новый рейтинг богатейших людей мира (Bloomberg Billionaires Index, или BBI), согласно которому состояние российских миллиардеров за 2023 год выросло на 16,35 миллиарда долларов. Больше всех за указанный период разбогател совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов — его состояние выросло на 3,7 миллиарда, достигнув 19,1 миллиарда долларов. В сводном рейтинге Bloomberg Алекперов занимает 90-е место.