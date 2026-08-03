Раскрыта неожиданная причина не покупать дорогой смартфон

How-To Geek: Хранение ценных данных на смартфоне связали с риском потерять их

Переплачивать за смартфон с большим встроенным накопителем может быть нерационально. Об этом сообщает издание How-To Geek.

Авторы портала отметили, что чем больше накопитель у смартфона, тем дороже он стоит. Журналисты раскрыли неожиданную причину выбирать устройства с базовым набором памяти и рассказали, как лучше хранить свои данные.

По словам специалистов, обладая телефоном с накопителем емкостью 512 гигабайт, 1 терабайт или больше разумно использовать это пространство для хранения больших объемов данных — приложений, фотографий и видео, документов. Однако журналисты How-To Geek назвали встроенную память смартфона не самым лучшим местом, чтобы держать на нем ценную информацию, из-за риска навсегда потерять ее. «Если с телефоном что-то случится, потенциально могут оказаться недоступными данные, фотографии, видео и многое другое, накопленные за несколько лет», — объяснили они.

В этой связи авторы портала рекомендовали приобретать смартфоны с базовым накопителем, а хранить данные на жестком диске дома. Также можно рассматривать возможность дублировать информацию в облачном хранилище.

В конце июля журналисты издания SlashGear перечислили Android-смартфоны, которые будут поддерживать обновлениями до 2030 года. В список включили Samsung Galaxy S24, Google Pixel 8 и другие аппараты.