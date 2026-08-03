Израиль узнал об отмене ударов по Ирану из соцсетей

Израиль узнал об отмене ударов по Ирану из поста Трампа в соцсети

Власти Израиля, в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху, узнали об отмене совместных с США ударов по Ирану из поста американского лидера Дональда Трампа в социальной сети Truth Social. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

«Несколько часов мы оставались в неведении. Президент Трамп оставил нас блуждать в тумане. Высокопоставленные официальные лица получали информацию о происходящем из социальных сетей Трампа», — рассказал израильский чиновник.

Отмечается, что Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США также ничего не знало об отмене ударов до появления публикации Трампа.

Ранее американский лидер признался, что пошел на деэскалацию и отменил запланированный жесткий удар по Ирану. В Вашингтоне согласились не бить по их территории, если обе стороны смогут «быстро заключить сделку».