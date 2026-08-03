Профессор Миршаймер: Воздушные атаки России ускоряют поражение Украины

Воздушные атаки Вооруженных сил (ВС) России ускоряют поражение Украины. Такое заявление сделал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что удары российских военных нацелены на различную инфраструктуру и объекты Украины, которые связаны с производством беспилотников и военной техникой. «Российские удары приводят к закрытию заправок по всей восточной Украине, из-за чего стало почти невозможно добраться на автомобиле из пункта А в пункт Б, потому что не стало топлива. Россияне наносят удары по железным дорогам, локомотивам и так далее», — сказал он [цитата по РИА Новости].

В результате атаки ВС РФ ускоряют поражение Украины, заключил он.

