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04:38, 3 августа 2026 (обновлено: 04:40, 3 августа 2026)Мир

В США поразились результатам ударов России по Украине

Профессор Миршаймер: Воздушные атаки России ускоряют поражение Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Воздушные атаки Вооруженных сил (ВС) России ускоряют поражение Украины. Такое заявление сделал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что удары российских военных нацелены на различную инфраструктуру и объекты Украины, которые связаны с производством беспилотников и военной техникой. «Российские удары приводят к закрытию заправок по всей восточной Украине, из-за чего стало почти невозможно добраться на автомобиле из пункта А в пункт Б, потому что не стало топлива. Россияне наносят удары по железным дорогам, локомотивам и так далее», — сказал он [цитата по РИА Новости].

В результате атаки ВС РФ ускоряют поражение Украины, заключил он.

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