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05:31, 3 августа 2026Путешествия

Ирландец описал российский город фразой «возвращаться сюда — всегда удовольствие»

Ирландский тревел-блогер Тим признался, что с удовольствием возвращается в Казань
Алина Черненко

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал в Казани и описал ее фразой «возвращаться сюда — всегда отдельное удовольствие». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что этот российский город невероятно живой, на его улицах полно людей, а концентрация классных кафе и ресторанов «просто зашкаливает». Кроме того, по его словам, Казань в очередной раз напоминает, насколько Россия мультикультурна.

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«Столько разных этносов, укладов и традиций в одной стране! Если абстрагироваться от кириллицы на вывесках, легко можно поверить, что очутился за границей», — признался Тим.

Во время поездки иностранец поймал себя на мысли, что Москва — это идеальная золотая середина между более европейским Петербургом и более азиатской Казанью.

Ранее этот же тревел-блогер описал Чебоксары фразой «будто побывал в совершенно особенной стране». Он подчеркнул, что этот город однозначно стоит внимания путешественников по России.

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