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05:34, 3 августа 2026 (обновлено: 05:35, 3 августа 2026)Мир

Указ Путина вдохновил на переезд в Россию полсотни австрийцев

Грозов: Около 50 австрийцев переехали в Россию после указа Путина о традиционных ценностях

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Около 50 австрийцев переехали в Россию после указа президента РФ Владимира Путина о традиционных ценностях, заявил посол в Вене Андрей Грозов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Москва наблюдает стабильный интерес со стороны жителей этой страны к переезду в Россию по линии указа главы государства «Об оказании гуманитарной поддержке лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Ранее американка Лора переехала в Россию и рассказала в своих соцсетях о том, что завидует россиянам в одном щепетильном вопросе. Это касается отношений с едой.

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