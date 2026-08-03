Указ Путина вдохновил на переезд в Россию полсотни австрийцев

Грозов: Около 50 австрийцев переехали в Россию после указа Путина о традиционных ценностях

Около 50 австрийцев переехали в Россию после указа президента РФ Владимира Путина о традиционных ценностях, заявил посол в Вене Андрей Грозов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Москва наблюдает стабильный интерес со стороны жителей этой страны к переезду в Россию по линии указа главы государства «Об оказании гуманитарной поддержке лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Ранее американка Лора переехала в Россию и рассказала в своих соцсетях о том, что завидует россиянам в одном щепетильном вопросе. Это касается отношений с едой.