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08:42, 26 июня 2026Моя страна

Американка переехала в Россию и призналась в зависти к жителям страны

Переехавшая в РФ американка призналась в зависти к русским из-за их отношений с едой
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Американка Лора переехала в Россию и рассказала в своих соцсетях о том, что завидует россиянам в одном щепетильном вопросе. Так, это касается отношений с едой. Своими наблюдениями женщина с ником @laurapickens поделилась в личном Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Иностранка отметила, что хоть русские и не всегда едят идеально правильную пищу, но, оказавшись за границей, они, по наблюдениям Лоры, скучают по такой простой и хорошей еде, как «хороший, полезный, приготовленный мамой» борщ, гречка или творог.

«В русских магазинах за рубежом не увидишь полок с химией, как это бывает в наших американских магазинах. Для них еда — это не событие. Это топливо и уют», — порассуждала она.

Кроме того, иностранка вспомнила, как работала у обеспеченной русской семьи. По ее словам, дома у них всегда были свежие овощи и фрукты, а также супы. Перекусов же у них не было.

На данный момент Лора живет в Краснодаре и отмечает, что местная еда на рынке просто великолепна.

Ранее пользовательница сети назвала две вещи, по которым она скучает после отъезда из России.

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