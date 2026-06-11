Переехавшая за границу россиянка заскучала по двум вещам

Пользовательница Reddit с ником Admirable-Emu5568 назвала две вещи, по которым она скучает после отъезда из России. Девушка переехала в Австралию с родителями 15 лет назад, когда она была совсем ребенком.

«Знаете, что мне больше всего нравится в России? Климат (звучит безумно, не правда ли?) и архитектура. Россия по-прежнему кажется мне более родным домом, чем Австралия. Некоторые находят это странным, но для меня это так. Кроме того, я считаю, что образование в начальных классах было лучше, чем тут», — констатировала девушка.

Она добавила, что семья переехала по приглашению сестры ее матери, которая обустроилась в Австралии незадолго до этого. Несмотря на то, что за границей автор провела уже 15 лет, у нее сохраняется выраженный русский акцент.

«Дома я говорю по-русски, а английский выучила в семь лет. Из-за этого у меня действительно есть свой характерный акцент. Он не такой, как у моих родителей, и, вероятно, довольно уникальный», — отметила она.

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