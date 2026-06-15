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22:46, 15 июня 2026Спорт

Россиянин проиграл 1,8 миллиона рублей из-за Кюрасао

Россиянин проиграл 1,8 миллиона рублей, поставив на голы Кюрасао в матче с Германией на ЧМ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Клиент букмекерской конторы проиграл 1,8 миллиона рублей, сделав ставку на матч первого тура чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Кюрасао и Германии. Об этом сообщает Sports.

Россиянин в лайве поставил на индивидуальный тотал сборной Кюрасао больше 1,5 при счете 1:1. Коэффициент составил 3,50, итоговый выигрыш мог превысить шесть миллионов рублей, однако ставка не сыграла.

Сборная Германии одержала разгромную победу над Кюрасао. Встреча прошла 14 июня на стадионе «Эн-ар-джи Стэдиум» и завершилась со счетом 7:1.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.

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