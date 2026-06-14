Сборная Германии разгромила Кюрасао на старте чемпионата мира

Сборная Германии разгромно победила Кюрасао со счетом 7:1 на старте чемпионата мира

Сборная Германии одержала разгромную победу над национальной командой Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) 2026 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Эн-ар-джи Стэдиум» и завершилась со счетом 7:1. На шестой минуте счет открыл полузащитник Феликс Нмеча. На 21-й минуте счет сравнял защитник Ливано Комененция. Вновь вывел немцев вперед защитник Нико Шлоттербек на 38-й минуте. На пятой добавленной к первому тайму минуте пенальти реализовал хавбек Кай Хавертц.

Во втором тайме у сборной Германии отличились полузащитник Джамал Мусиала, защитник Натаниэль Браун, нападающий Дениз Ундав и Хавертц.

Ранее букмекеры предсказали количество голов сборной Германии в ворота Кюрасао на чемпионате мира. Индивидуальный тотал Германии больше 2,5 гола оценивали коэффициентом 1,28, а ставка на то, что немцы забьют более 3,5 мяча, шла за 1,73.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.

