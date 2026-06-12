Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
19:57, 12 июня 2026Спорт

Предсказано количество голов сборной Германии в ворота Кюрасао на чемпионате мира

Аналитики заявили, что Германия забьет больше 2,5 гола в ворота Кюрасао на ЧМ-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Scott Kinser / IMAGN IMAGES via Reuters

Букмекеры назвали сборную Германии фаворитом матча группового этапа чемпионата мира (ЧМ) 2026 года против национальной команды Кюрасао. Об этом сообщает Betonmobile.

На победу немцев аналитики дают коэффициент 1,06, на Кюрасао — 51.00. Также предсказано количество голов в ворота Кюрасао: индивидуальный тотал Германии больше 2,5 гола оценивают коэффициентом 1,28, а ставка на то, что немцы забьют более 3,5 мяча, идет за 1,73. Общий тотал матча свыше 3,5 гола предлагают с коэффициентом 1,50.

Команды попали в группу C, где их соперниками также стали сборные Кот‑д’Ивуара и Эквадора. На первое место в квартете букмекеры ставят Германию — коэффициент 1,35.

Ранее сборные Германии и Кюрасао между собой на официальном уровне не играли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На бывшего министра госбезопасности ДНР совершили покушение

    Путин захотел одним жестом ответить странам НАТО

    Российская семья с 13-ю детьми уместилась в трех комнатах

    Предсказано количество голов сборной Германии в ворота Кюрасао на чемпионате мира

    В Нижнем Новгороде развернули флаг России длиной в 100 метров

    Путин заявил о высокоразвитых экономиках стран НАТО

    Шестилетний ребенок проткнул шишкой знаменитую картину в музее Иерусалима

    На пляже в Чебоксарах объявился фотограф-маньяк

    В Петербурге в ДТП погиб композитор

    Россиянам перечислили самые популярные свадебные тренды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok