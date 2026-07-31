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07:33, 31 июля 2026Путешествия

Россиянин описал Белиз словами «здесь живут потомки настоящих пиратов»

Тревел-блогер Александр раскрыл историю Белиза
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: JC Cuellar / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Александр описал Белиз словами «здесь живут потомки настоящих пиратов». Об этом он написал в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор материала отметил, что Белиз когда-то был настоящим убежищем пиратов. Территория считалось испанской, однако из-за отсутствия контроля здесь обосновались английские пираты и каперы.

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«Они прятались среди островов и мангровых зарослей, нападали на испанские корабли, а затем возвращались сюда делить добычу. Постепенно некоторые из них перестали заниматься пиратством, осели на берегу, построили дома и завели семьи. Именно так начала формироваться будущая английская колония», — раскрыл историю государства россиянин.

По этой причине страна разительно отличается от своих латиноамериканских соседей — население Белиза говорит на английском языке. «Многие местные жители ведут свою родословную от первых английских поселенцев, среди которых были и бывшие пираты. Получается, что легенды о Карибском море — это не просто красивая сказка, а часть истории этой страны», — заключил опытный путешественник.

Ранее Александр описал прохождение границы в Белизе словами «устроили нам небольшой квест». Оказалось, что пара не поставила нужный штамп в документы на автодом, а позже сотрудники таможни не хотели принимать плату за страховку по неожиданной причине.

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