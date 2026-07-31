В России стали доступнее кредиты для бизнеса

РСПП: Проблемы бизнеса с доступом к займам и долговой нагрузкой по кредитам уменьшились

Проблемы бизнеса в России с доступом к займам и долговой нагрузкой по кредитам уменьшились Об этом со ссылкой на данные Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщает РИА Новости.

В мониторинге «Состояние российской экономики и деятельность компаний» отмечается, что по итогам второго квартала 2026-го кредиты для бизнеса стали доступнее.

«На недоступность заемных средств пожаловались по итогам II квартала примерно 15 процентов организаций. По сравнению с данными за I квартал ситуация в финансовой сфере несколько улучшилась. Тогда доля компаний, обозначивших проблему с заемными средствами, была больше на 8,1 процентного пункта», — пояснили в РСПП.

Рост долговой нагрузки по кредитам и облигационным займам отметили 5,1 процента организаций — с первого квартала их доля снизилась на 4,3 процентного пункта.

В то же время давление со стороны санкционных ограничений несколько ослабло: если в I квартале на эту проблему указывали в 16,5 процента случаев, то во II квартале ее доля снизилась до 9 процентов. Проблемы из-за невозможности провести платежи с зарубежными контрагентами упомянули 3,8 процента компаний. На рост цен на зарубежную продукцию, пересмотр цен на действующие контракты назвали значимым для себя пожаловались 3,8 процента организаций.

Ранее глава РСПП Александр Шохин предупреждал, что сохранение Центробанком (ЦБ) высокой ключевой ставки может создать риски осенних банкротств и остановкой реализуемых инвестпроектов. В пользу смягчения ДКП говорят сжатие спроса при сохранении значительных платежей бизнеса по кредитам.