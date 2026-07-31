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09:43, 31 июля 2026Мир

В Европе устали от войн

Politico: Главное чувство в Европе — это усталость от динамики войны
Кристина Козлова (редактор)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Европа устала от динамики войн. Об этом рассказал бывший сотрудник министерства иностранных дел Финляндии Джоэл Линнайнмяки в интервью для Politico.

«В Европе преобладает чувство усталости от этой динамики войны, напоминающей игру в "ударь крота". Всякий раз, когда происходит прекращение боевых действий, за ним неизбежно следует новый виток эскалации со стороны той или иной стороны», — сказал Линнайнмяки.

По его словам, на настоящий момент европейские лидеры стараются делать все возможное, чтобы «остаться незамеченными» президентом США Дональдом Трампом и избежать новых требований о вмешательстве Европы в ход боевых действий.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для стран Европы. Каллас подчеркнула, что европейские страны продолжат поддерживать Украину и повышать свою обороноспособность.

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