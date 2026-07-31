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Силовые структуры
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10:23, 31 июля 2026 (обновлено: 11:15, 31 июля 2026)Силовые структуры

Российской секс-блогерше вынесли приговор и вернули игрушки

В Москве суд приговорил к 3 годам условно секс-блогершу Мармеладову
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Мещанский районный суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно секс-блогершу и порноактрису Софью Вершинину, известную как Соня Мармеладова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Ее признали виновной в изготовлении и распространении порно в интернете. У блогерши изъяли почти 4,8 миллиона рублей. При этом суд постановил вернуть ей изъятые ранее секс-игрушки и аксессуары — наручники, красный кожаный чокер, розовый вибратор, фаллоимитаторы, анальную пробку и портупею.

Ранее сообщалось, что для сбора доказательств по делу Мармеладовой силовики провели контрольную закупку, получив доступ к ее приватному каналу. Позже экспертиза признала все эти материалы порнографией. Прокурор запрашивал для нее 3,5 года лишения свободы.

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