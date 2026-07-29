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17:45, 29 июля 2026Силовые структуры

Российской секс-блогерше запросили срок за распространение порно

Прокурор запросил 3,5 года и запрет интернета для секс-блогерши Мармеладовой
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Прокурор запросил 3,5 года лишения свободы для Софьи Вершининой, известной в интернете как секс-блогерша и порноактриса Соня Мармеладова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Блогерша обвиняется в изготовлении и распространении порно в интернете. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Дело Мармеладовой слушается в Мещанском районном суде Москвы. В ходе прений гособвинитель заявил, что девушка заработала на взрослом контенте более 30 миллионов рублей. Он запросил для нее реальный срок, а также запрет интернета на четыре года, конфискацию ее телефона iPhone 16 PRO Max и четырех миллионов рублей со счетов. Адвокат блогерши добавил, что его подзащитная занимается благотворительностью.

Ранее сообщалось, что для сбора доказательств по делу Мармеладовой силовики провели контрольную закупку, получив доступ к ее приватному каналу. Позже экспертиза признала все эти материалы порнографией.

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