Европу накрыла жара

Метеовести: Температура в Испании достигла плюс 41 градуса Цельсия

Жара накрыла Европу. Температура в Испании достигла плюс 41 градуса, сообщила в Telegram-канале главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ядро жары оказалось в испанском Толедо. Во Франции, в Бордо, температура воздуха достигла рекордных значений, 37,1 градуса (прежний рекорд составлял 35,8 градуса в 1921 году). Однако в этом регионе высокая температура часто сопряжена с природными пожарами. Ожидается, что в ближайшие дни жара во Франции немного спадет, но осадков пока не ожидается.

Ранее стало известно, что бушующие в Канаде пожары приблизились по показателям к рекордным. Возникшие на фоне аномальной жары и сухих гроз возгорания охватили уже больше трех миллионов гектаров и вынудили эвакуироваться десятки тысяч человек.