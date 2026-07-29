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18:38, 29 июля 2026 (обновлено: 18:43, 29 июля 2026)Экономика

Европу накрыла жара

Метеовести: Температура в Испании достигла плюс 41 градуса Цельсия
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Жара накрыла Европу. Температура в Испании достигла плюс 41 градуса, сообщила в Telegram-канале главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ядро жары оказалось в испанском Толедо. Во Франции, в Бордо, температура воздуха достигла рекордных значений, 37,1 градуса (прежний рекорд составлял 35,8 градуса в 1921 году). Однако в этом регионе высокая температура часто сопряжена с природными пожарами. Ожидается, что в ближайшие дни жара во Франции немного спадет, но осадков пока не ожидается.

Ранее стало известно, что бушующие в Канаде пожары приблизились по показателям к рекордным. Возникшие на фоне аномальной жары и сухих гроз возгорания охватили уже больше трех миллионов гектаров и вынудили эвакуироваться десятки тысяч человек.

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