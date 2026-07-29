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19:38, 29 июля 2026 (обновлено: 19:51, 29 июля 2026)Из жизни

Пуделя извлекли из-под завалов живым через месяц после страшного землетрясения

В Венесуэле пса извлекли из-под обломков живым через 29 дней после землетрясения
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: needtoknow.co.uk

В Венесуэле пса извлекли из-под завалов живым через 29 дней после страшного землетрясения. Об этом сообщает Need To Know.

Пуделя по кличке Бейли случайно заметили под обломками жилого комплекса в городе Катия-ла-Мар, штат Ла-Гуайра, 27 июля. Спасатели отодвинули плиту и вытащили животное. Пес был сильно обезвожен, а на глазах у него появились язвы из-за бетонной пыли, однако в остальном его состояние было стабильным.

Выяснилось, что Бейли принадлежит 11-летней Виктории Изабеле Ренхель. Они с отцом спаслись во время стихийного бедствия и сейчас находятся в пункте временного размещения. После оказания первой помощи Бейли снабдили лежанкой, лекарствами и вернули хозяйке. С тех пор девочка опубликовала несколько постов в соцсетях, в которых рассказала, что ее питомец чувствует себя хорошо и идет на поправку.

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Разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. Его жертвами стали около 5500 тысяч человек. Основной удар стихии пришелся на штат Ла-Гуайра.

Ранее сообщалось, что американская королева красоты и ее возлюбленный стали жертвами разрушительного землетрясения в Венесуэле. 23-летняя Скарлент Родригес и ее бойфренд Хосе Кастро жили в городе Катия-ла-Мар.

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