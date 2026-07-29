Пуделя извлекли из-под завалов живым через месяц после страшного землетрясения

В Венесуэле пса извлекли из-под обломков живым через 29 дней после землетрясения

В Венесуэле пса извлекли из-под завалов живым через 29 дней после страшного землетрясения. Об этом сообщает Need To Know.

Пуделя по кличке Бейли случайно заметили под обломками жилого комплекса в городе Катия-ла-Мар, штат Ла-Гуайра, 27 июля. Спасатели отодвинули плиту и вытащили животное. Пес был сильно обезвожен, а на глазах у него появились язвы из-за бетонной пыли, однако в остальном его состояние было стабильным.

Выяснилось, что Бейли принадлежит 11-летней Виктории Изабеле Ренхель. Они с отцом спаслись во время стихийного бедствия и сейчас находятся в пункте временного размещения. После оказания первой помощи Бейли снабдили лежанкой, лекарствами и вернули хозяйке. С тех пор девочка опубликовала несколько постов в соцсетях, в которых рассказала, что ее питомец чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. Его жертвами стали около 5500 тысяч человек. Основной удар стихии пришелся на штат Ла-Гуайра.

Ранее сообщалось, что американская королева красоты и ее возлюбленный стали жертвами разрушительного землетрясения в Венесуэле. 23-летняя Скарлент Родригес и ее бойфренд Хосе Кастро жили в городе Катия-ла-Мар.