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Из жизни
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09:47, 3 июля 2026Из жизни

23-летняя королева красоты и ее возлюбленный погибли во время стихийного бедствия

23-летняя королева красоты погибла во время землетрясения в Венесуэле
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Cem Tekkesinoglu / Anadolu via Getty Images

Американская королева красоты и ее возлюбленный стали жертвами разрушительного землетрясения в Венесуэле. Об этом пишет New York Post.

23-летняя Скарлент Родригес и ее бойфренд Хосе Кастро числились пропавшими без вести с 24 июня, когда случилось стихийное бедствие. 29 июня останки молодых людей извлекли из-под обломков жилого комплекса в городе Катия-Ла-Мар, штат Ла-Гуайра. Отец, бабушка, дядя и тетя Кастро также стали жертвами стихии.

Родригес была уроженкой Венесуэлы, но в последнее время жила в США. В 2025 году она выиграла титул «Мисс Гранд Орландо», а затем участвовала в конкурсе красоты «Мисс Гранд Флорида». Хотя девушка не выиграла конкурс, она получила многочисленные хвалебные отзывы от представителей модельного бизнеса. Соболезнования семье Родригес выразила дирекция «Мисс Гранд Флорида».

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Ранее сообщалось, что юная чемпионка по бодибилдингу стала жертвой разрушительного землетрясения в Венесуэле. 19-летнюю Фиореллу Мартинес извлекли из-под завалов рухнувшего здания вместе с матерью и младшей сестрой в городе Ла-Гуайра.

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