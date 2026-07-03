23-летняя королева красоты и ее возлюбленный погибли во время стихийного бедствия

23-летняя королева красоты погибла во время землетрясения в Венесуэле

Американская королева красоты и ее возлюбленный стали жертвами разрушительного землетрясения в Венесуэле. Об этом пишет New York Post.

23-летняя Скарлент Родригес и ее бойфренд Хосе Кастро числились пропавшими без вести с 24 июня, когда случилось стихийное бедствие. 29 июня останки молодых людей извлекли из-под обломков жилого комплекса в городе Катия-Ла-Мар, штат Ла-Гуайра. Отец, бабушка, дядя и тетя Кастро также стали жертвами стихии.

Родригес была уроженкой Венесуэлы, но в последнее время жила в США. В 2025 году она выиграла титул «Мисс Гранд Орландо», а затем участвовала в конкурсе красоты «Мисс Гранд Флорида». Хотя девушка не выиграла конкурс, она получила многочисленные хвалебные отзывы от представителей модельного бизнеса. Соболезнования семье Родригес выразила дирекция «Мисс Гранд Флорида».

Ранее сообщалось, что юная чемпионка по бодибилдингу стала жертвой разрушительного землетрясения в Венесуэле. 19-летнюю Фиореллу Мартинес извлекли из-под завалов рухнувшего здания вместе с матерью и младшей сестрой в городе Ла-Гуайра.